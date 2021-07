Vossloh hebt die Prognose für das laufende Jahr 2021 an. Das Unternehmen aus Werdohl erwartet nun einen Umsatz zwischen 900 Millionen Euro und 950 Millionen Euro gegenüber bisher prognostizierten 850 Millionen Euro bis 925 Millionen Euro. „Verbesserungen zeichnen sich insbesondere im Geschäftsfeld Fastening Systems sowie im Geschäftsbereich Customized Modules ab”, so Vossloh am Montag.Die operativen Margen sollen dagegen ...