SAP - Minderung der kurzfristigen Profitabilität durch Fokus auf Wachstum

SAP eröffnet am Mittwoch die Berichtsaison für die Unternehmen im DAX. Die Aktie von SAP konnte sich nach dem Kursbeben zu Ende des letzten Jahres wieder erholen. Mittlerweile ist es 9 Monate her, dass der deutsche Software Konzern SAP …

SAP eröffnet am Mittwoch die Berichtsaison für die Unternehmen im DAX. Die Aktie von SAP konnte sich nach dem Kursbeben zu Ende des letzten Jahres wieder erholen.Mittlerweile ist es 9 Monate her, dass der deutsche Software Konzern SAP (DE0007164600) den gesamten deutschen Leitindex 4 % ins Minus zog. Am 26.10. gab SAP die Quartalszahlen für das 3. Quartal 2020 bekannt, durch schlechte Währungseffekte und teuren Rückstellungen korrigierten sie allerdings auch das Gewinnziel für das Gesamtjahr. Diese operative Schwäche wurde am Markt mit einem ...