Benchmark beginnt ein Arbeitsprogramm mit vier Bohranlagen und gibt ein Update zur Exploration

Edmonton – 19. Juli 2021 – Benchmark Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Benchmark“) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) freut sich, den Beginn von Ressourcenerweiterungs- und Definitionsbohrungen bekanntzugeben. Das Unternehmen bohrte bereits mehr als 15.700 Meter (m) mit zwei (2) in der Lagerstätte Cliff Creek positionierten Bohranlagen und zwei (2) in der Lagerstätte AGB positionierten Bohranlagen. Das Unternehmen entwickelte neue Zielgebiete aggressiv weiter und führte bisher wichtige Arbeiten wie geophysikalische Untersuchungen, Kartierung und Boden- und Gesteinsproben durch. Derzeit sind vier Bohranlagen vor Ort im Einsatz, und zwei zusätzliche Diamantbohranlagen werden in den kommenden Wochen dazu kommen. Der Versand von Proben an das Labor schreitet fort, und erste Analyseergebnisse aus den Bohrungen werden für Anfang August erwartet. Benchmarks Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Lawyers hat Straßenzugang und liegt im Gebiet Golden Horseshoe im nord-zentralen British Columbia, Kanada.

Die Bohrarbeiten im Jahr 2021 konzentrierten sich bisher auf Infill- und Expansionsbohrungen in den Vorkommen AGB und Cliff Creek. Bohrungen in den Entdeckungen Marmot und Silver Pond und in weiteren Explorationszielen werden in den kommenden Wochen beginnen.

CEO John Williamson kommentierte: „Das Unternehmen führt eines der größten Bohrprogramme in Kanada durch. Erste Bohrungen haben begonnen und zielen auf bedeutende Expansionsgebiete, die in der aktualisierten Mineralressourcenschätzung enthalten sein werden, ab. Benchmark hat mindestens 100.000 Bohrmeter zur aggressiven Erweiterung der Vorkommen und zur Generierung neuer Gold-Silber-Unzen aus neuen Zielen geplant. Das regionale Explorations- und Bohrprogramm wird neue Entdeckungen liefern“.

Update zum Gold-Silber-Programm

- Bohrungen

- Zum 17. Juli wurden 15.700 m gebohrt

- 2 weitere Bohranlagen werden in das Bohrgebiet mobilisiert werden, d. h. insgesamt werden 6 Bohranlagen eingesetzt werden

- Geophysikalische Untersuchungen

- IP-Bodenuntersuchungen (Induced Polarization) wurden über Silver Pond North durchgeführt

- Magnetische- /VLF-Untersuchungen wurden über den Gebieten Black Lake und Silber Creek durchgeführt, und die Crew beschäftigt sich jetzt mit der Erweiterung des Silver Pond North-Rasters

- Kartierung

- Im Ziel Silver Pond North treten argillische Zonen in Quarz-Serizit-Pyrit und propylitischer Alterierung auf. Das Gebiet weist Quarz-Stockworks im Verlauf der Ressourcengebiete auf.

- Das Ziel Silver Pond West enthält Quarzstringer und reichliche versprengte Sulfide in propylitisch alteriertem Andesit

- Das Ziel Round Mountain weist moderate QSP-Alterierung mit versprengten Sulfiden auf

- Das Ziel Kodah enthält Quarzgänge in Quarz-Serizit-Pyrit alteriertem Andesit

- Das Ziel E-Grid enthält stark propylitisch alterierten Andesit mit stellenweiser kalihaltiger Alterierung. Quarz-Sulfid-Gänge und -Brekzien sind mit kalihaltiger Alterierung verbunden, und ein Großteil des Andesit-Muttergesteins ist stark verkieselt

- Der Alterierungskorridor Black Lake enthält Quarzkämme und moderate Kupferalterierung entlang einer kartierten Struktur. Stellenweise sind mehrphasige Quarzgänge vorhanden.

- Boden- und Gesteinsproben

- Zum 17. Juli wurden >700 Gesteinsproben genommen (Abbildung 1)

Der Großteil der Proben stammt aus den Entdeckungen Silver Pond North und Marmot East

- Zum 17. Juli wurden >1900 Bodenproben genommen (Abbildung 2)

Die Raster Kodah , Round Mountain und LaLa sind jetzt abgeschlossen

Die Raster der Erweiterung Silver Pond und Black Lake schreiten voran

Die Erweiterungen der Marmot-Raster werden in den kommenden Wochen beginnen

Abbildung 1: Gesteinsproben aus dem Jahr 2021.

Abbildung 2: Bodenproben aus dem Jahr 2021.

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadischer Gold- und Silberexplorer, der derzeit das Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia erweitert. Das Unternehmen besitzt sämtliche Rechte an diesem Projekt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über +20 neuen Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

