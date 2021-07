PORR-Gruppe digitalisiert ihr Avalmanagement mit Guarantee Vault – Österreichische und internationale Garanten sind bereit

Als eines der führenden Bauunternehmen in Europa digitalisiert die PORR AG ihr Garantie- und Bürgschaftsgeschäft mit der Guarantee Vault Platform der Digital Vault Services GmbH (DVS) in Verbindung mit der Multibanklösung @GlobalTrade der GlobalTrade Corporation (GTC). Das Unternehmen hat bereits erste digitale Avale beauftragt und der breite Roll-out hat begonnen.

„Im Rahmen unseres Zukunftsprogramms PORR 2025 bauen wir unsere Technologieführerschaft weiter aus und forcieren auch die Weiterentwicklung digitaler Lösungen entlang der Wertschöpfungskette Bau sowie neuer, datenbasierter Geschäftsmodelle. Mit dem Guarantee Vault und @GlobalTrade können wir unser Garantie- und Bürgschaftsgeschäft vollständig digital abbilden – vom internen Freigabeprozess bis hin zum kompletten Lebenszyklus aller Avale. Die Verbindung beider Systeme ermöglicht eine nahtlose Integration in die bestehenden Prozesse und stellt für uns einen großen Effizienzgewinn dar. Sukzessive werden wir unser gesamtes Garantie- und Bürgschaftsgeschäft auf den Guarantee Vault umstellen“, sagt Alfred Gabler, Leiter Group Treasury bei PORR AG.

Die Kooperation zwischen DVS und GTC ermöglicht GTC-Kunden die volldigitale Abwicklung ihrer nationalen und internationalen Avale. Während @GlobalTrade den internen Workflow digitalisiert, komplettiert Guarantee Vault dieses Angebot durch die voll-digitale Erstellung, Verwaltung und sichere Verwahrung. Vom Auftraggeber über den Garanten bis hin zum Begünstigten werden alle Beteiligten gleichermaßen in den Prozess eingebunden und alle Vorgänge eines Avals können in Echtzeit durchgeführt und überwacht werden.

„Der Guarantee Vault ergänzt unsere bestehenden (Aval-)Services über die komplette Laufzeit um den digitalen Versand der Urkunde bis hin zur Ausbuchung. Und all dies können unseren Kunden ohne technischen Mehraufwand auf Anfrage zusätzlich nutzen, da unsere @GlobalTrade Platform nun direkt an den Guarantee Vault angebunden ist. Das große Interesse unserer Nutzer bestätigt uns darin, dass die Kooperation mit DVS der richtige Schritt ist. Gemeinsam wollen wir digitale Garantien und Bürgschaften im Guarantee Vault als neuen Standard etablieren. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der DVS.“ – Olga Schwarzkopf, Head of Business Development, GlobalTrade Corporation