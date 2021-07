L3Harris Technologies entwickelt mit einem internationalen Team zukünftige NATO-Überwachungskonzepte

Das Team entwickelt „System of Systems“-Optionen für Überwachungs- und Steuerungsfähigkeiten für das „Alliance Future Surveillance and Control“-Programm (AFSC) der NATO.

Unter der Leitung von L3Harris Technologies vereint das Team Fachkompetenz auf internationalem Parkett und verfolgt die Vision eines datenzentrierten, plattformunabhängigen Ansatzes. Die internationalen Teammitglieder werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

„L3Harris verfügt über die Fähigkeiten und Erfahrungen, um die Komplexität des AFSC-Programms in allen Bereichen – Luft, Land, See, Weltraum und Cyberspace – zu bewältigen“, sagte Charles R. „CR“ Davis, Vorstand für Internationales bei L3Harris. „Das Team ist mit einem offenen Ansatz an die Phase der Machbarkeitsstudie zur Risikoreduzierung herangegangen, um die Plattformen und digitalen Architekturen zu finden, mit denen die Ziele der NATO am besten erreicht werden können. Es ist von entscheidender Bedeutung, der NATO und den Mitgliedsstaaten so viel Flexibilität wie möglich bei der Entwicklung eines technologisch fortschrittlichen, hochadaptiven und kosteneffizienten AFSC-Konzepts zu geben, das so gestaltet ist, dass es den sich entwickelnden hybriden Herausforderungen gerecht wird.“

Die Risiken und die Machbarkeit der in Frage kommenden Komponenten wird das internationale Team innerhalb seines „System of Systems“ analysieren und so den militärischen Vorteil der NATO-Allianz bis 2035 und darüber hinaus ausbauen. Das Team von L3Harris bündelt die Stärken mehrerer globaler Rüstungsunternehmen, um technische Innovationen, Kampferfahrungen und eine gemeinsame Vision zur Steigerung der Effektivität künftiger NATO-Militäroperationen bereitzustellen.

„Die NATO hat klar zum Ausdruck gebracht, dass es ihr Ziel ist, Daten und Informationen in den Mittelpunkt aller zukünftigen AFSC-Fähigkeiten zu stellen“, so Dave Johnson, Vorstand des Bereichs für Strategie zu integrierten Missionssystemen bei L3Harris. „Mit unserem datenzentrierten, plattformunabhängigen Architekturansatz und unserer Erfahrung beim Aufbau von JADC2-Fähigkeiten hat sich das Team von L3Harris verpflichtet, mit der NATO zusammenzuarbeiten, alle Aspekte ihres Vorzeigeprogramms zu untersuchen und ein Konzept für eine gemeinsame allumfassende Überwachung und Steuerung für das AFSC-Programm zu entwickeln.“