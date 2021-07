Viking Enterprise Solutions und Kalray melden die gemeinsame Entwicklung von FLASHBOX, einer neuen Generation von NVMe-Speicher-Arrays

Da sich Technologieanwendungen wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen, Bildverarbeitung und Analysen immer weiter entwickeln und in jeder Sekunde eines jeden Tages eine unglaubliche Datenmenge produziert wird, ist der Bedarf an schnellen und hochkapazitiven Speicherlösungen dramatisch gestiegen. Die Entwicklung der aktuellen SSD-Technologie wurde vorangetrieben, um diese Herausforderung zu bewältigen, jedoch führt SSD-Direktanbindung zu ineffizienter Verarbeitung und verschwendetem Speicher. Neuere disaggregierte NVMe-Speicherlösungen entstehen, die Rechen- und Speicherressourcen mithilfe eines hyperschnellen und standardbasierten NVMe-Protokolls trennen und so Speichersysteme verbessern und optimieren.

Die Zusammenarbeit zwischen Viking Enterprise Solutions und Kalray konzentriert sich auf die Entwicklung einer bahnbrechenden disaggregierten NVME-Speicherlösung, die gängige Speicherherausforderungen wie Leistungsengpässe adressiert und gleichzeitig eine einfache „Plug-and-Play“-Nutzung zu einem erschwinglichen Preis bietet. Zu den wichtigsten Zielmärkten gehören die Bereiche KI, High Performance Computing, Biowissenschaften und Finanzindustrie, die datenintensive Anwendungen nutzen und Speicher mit geringer Latenz und hoher Leistung benötigen.