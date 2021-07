LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Katastrophenschutz:

"Jetzt, nach Starkregen, Überschwemmung und Zerstörung ganzer Ortschaften, braucht es Antworten, ob man mit einer solchen Flut nicht hätte rechnen können, vielleicht sogar müssen. In einem hoch entwickelten Land sollten dafür Notfallpläne vorliegen und greifen. Viele Menschen in den getroffenen Gebieten konnten jedenfalls nicht mit jener Geschwindigkeit gewarnt werden, wie es ein Jahrhunderthochwasser erfordert hätte. Und: Wie soll man einen Notruf absetzen, wenn kein Netz da ist? Auch in der Neuzeit hilft manchmal die bewährte alte Sirene, wenn man sie noch hat, besser als eine digitale App-Designlösung. Die nächste Krise - als Pandemie, Hochwasser oder Dürre - kommt garantiert. Und darauf muss ein Land wie Deutschland vorbereitet sein."