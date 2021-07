---------------------------------------------------------------------------

Niederwangen, 20. Juli 2021, 7.00 Uhr - Gemäss den provisorischen Halbjahreszahlen werden die Semesterergebnisse der Adval Tech Gruppe 2021 deutlich besser ausfallen als im Vorjahr. Im Vergleich zum ersten Semester 2020 rechnet Adval Tech bei der Gesamtleistung mit einem Anstieg von circa 50% auf rund CHF 90 Mio. und mit einer Verbesserung der EBIT-Marge von 2,1% auf 6,0 bis 6,5%.



Im ersten Semester 2021 waren die Geschäfte der Adval Tech Gruppe zwar immer noch wesentlich von der Corona-Pandemie geprägt - mit Lockdowns und anderen von den nationalen Regierungen verordneten Bestimmungen. Die bereits im zweiten Halbjahr 2020 festgestellte Erholung der Märkte in der Automobilindustrie setzte sich in der Berichtsperiode aber weiter fort.

Die detaillierten Semesterzahlen 2021 und einen Ausblick auf das Gesamtjahr wird Adval Tech am 20. August 2021 bekanntgeben.



Durch Innovationen Mehrwert schaffen - adding value - dafür steht der Name Adval Tech. Die Adval Tech Gruppe ist ein global tätiger Industriepartner für technologisch anspruchsvolle Komponenten und Baugruppen aus Metall und aus Kunststoff. Sie konzentriert sich auf ausgewählte Aktivitäten, insbesondere in ihrem Hauptzielmarkt, der Automobilindustrie. Als Zulieferer und Wertschöpfungspartner deckt Adval Tech die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Produktentwicklung über den Prototypenbau, die Formen- und Werkzeugentwicklung bis zur Komponentenproduktion und -montage. Der Hauptsitz der Adval Tech Gruppe befindet sich in der Schweiz. Die Gruppe betreibt insgesamt neun Produktionswerke. Diese befinden sich in der Schweiz, in Deutschland, in Ungarn, China, Malaysia, Mexiko und Brasilien. Ende 2020 beschäftigte Adval Tech weltweit 1105 Mitarbeitende.

Markus Reber, CFO, Tel.: +41 31 980 82 70, markus.reber@advaltech.com Valeria Poretti, Leiterin Corporate HR/Communication, Tel.: +41 31 980 82 66, valeria.poretti@advaltech.com



20. August 2021, Bekanntgabe der Semesterzahlen 2021



Neben den historischen Informationen enthält diese Medienmitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.

