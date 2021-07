DGAP-News SoftwareONE übernimmt SE16N, einen führenden SAP-Cloudtechnologie-Experten in Osteuropa (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 20.07.2021, 07:00 | 69 | 0 | 0 20.07.2021, 07:00 | SoftwareONE übernimmt SE16N, einen führenden SAP-Cloudtechnologie-Experten in Osteuropa ^

EQS Group-News: SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

SoftwareONE übernimmt SE16N, einen führenden SAP-Cloudtechnologie-Experten in Osteuropa

20.07.2021 / 07:00

--------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung

SoftwareONE übernimmt SE16N, einen führenden SAP-Cloudtechnologie-Experten in Osteuropa

Stans, Schweiz I 20. Juli 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass er SE16N, einen führenden

SAP-Technologieserviceanbieter und SAP S/4 HANA-Spezialisten übernehmen wird. SE16N bietet eine Reihe von umfassenden SAP-Cloud-Services, um Kunden zu helfen, den Wert ihrer SAP-Investitionen zu maximieren. Die Übernahme stärkt die schnell wachsende SAP-Praxis von SoftwareONE in Europa und weltweit und erweitert sie um ein Team von qualifizierten SAP-Cloud-Experten und bedeutende Lieferkapazitäten.

SE16N ( SE16N.com) wurde im Jahr 2013 mit Hauptsitz in Warschau, Polen, gegründet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Bereitstellung von SAP Technologie-Services, einschliesslich Hosting-Verwaltung und Entwicklung, um Kunden bei ihrer digitalen Transformation von On-Premise zu SAP in der Public Cloud zu helfen. Die überwiegende Mehrheit der rund 60 Mitarbeiter von SE16N ist für ihre umfassenden Cloud-Fähigkeiten bekannt und ist mehrfach für Azure-, AWS- und GCP-Kompetenzen zertifiziert. Das Unternehmen ist Microsoft Gold Partner, ein AWS Advanced Consulting Parnter mit SAP Kompetenzen und ist ausserdem vor kurzem dem AWS Migration Acceleration Program (MAP) für SAP beigetreten.

Reinhard Waldinger, Regional Head EMEA, sagte: "Wir freuen uns, SE16N bei SoftwareONE willkommen zu heissen. Die weitreichende SAP-Expertise und die Lieferfähigkeiten des Unternehmens ergänzen unser bestehendes SAP-Geschäft gut und versetzen uns in eine noch stärkere Position, um die schnell wachsenden Anforderungen europäischer, aber auch globaler SAP-Kunden bei der Einführung von S/4HANA und der Verlagerung von Workloads auf Cloud-Plattformen zu erfüllen."

"SE16N schliesst sich nun mit SoftwareONE zusammen, um unserer globalen Cloud-nativen Plattform beizutreten. Mit seinem ausgezeichneten Ruf wird SE16N entscheidend dazu beitragen, unsere globale SAP-Services-Praxis weiter auszubauen und damit unsere Public-Cloud-Partnerprogramme zu stärken, einschliesslich der im März 2021 angekündigten strategischen Vereinbarung mit Microsoft. Mit Blick auf das weiterhin aussergewöhnliche Wachstum des Marktes für SAP-Services, wird SoftwareONE mit über 300 qualifizierten SAP-Cloud-Spezialisten weltweit gut aufgestellt sein", so Daniel DaVinci, Global Practice Leader SoftwareONE SAP Services.

Seite 2 ► Seite 1 von 3 SoftwareONE Holding Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

SoftwareONE Holding Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer