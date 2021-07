Semesterbericht 2021: BLKB wächst solide dank Nachhaltigkeit und Fokus auf umfassende Beratung

Mit Innovation und Nachhaltigkeit stellt die BLKB ihre Zukunftsfähigkeit sicher. Durch interne Effizienzsteigerungs- und Digitalisierungsvorhaben sowie neue Innovationsprojekte sichert sich die Bank die Erträge von morgen. Mit ihrem umfassenden Nachhaltigkeitsverständnis garantiert sie einerseits die Zukunftsorientierung des Unternehmens, aber auch die nachhaltige Wirkung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt in der Nordwestschweiz. So war die BLKB im März 2021 Mitinitiantin von inQbator, einem Start-up-Inkubator zur Förderung der Innovation in der Region. Die umfassenden Bestrebungen der BLKB im Bereich der Nachhaltigkeit wurden im Nachhaltigkeitsrating des Schweizer Retailbankings von WWF Schweiz und PwC Schweiz honoriert: Die BLKB wird als «zeitgemäss» eingestuft und in zwei der untersuchten Dimensionen als «Vorreiterin» bezeichnet.

Umfassende Beratung im Fokus

Dem schwierigen Zinsumfeld und den sich verändernden Gegebenheiten im Bankenumfeld trägt die BLKB Rechnung, indem sie wichtige Weichen für die Zukunft stellt: «Wir sind dabei, unser Geschäft anders auszurichten und uns von der historisch bedingt starken Abhängigkeit vom Zinsgeschäft zu lösen», sagt CEO John Häfelfinger. «Das Zinsgeschäft läuft nach wie vor gut, doch wir stärken die Beratung mit bewussten Investitionen.» Dieser strategisch motivierte Fokus auf die Beratung ist personalintensiv, denn die BLKB überzeugt ihre Kundinnen und Kunden mit ihren Kompetenzen und mit ihrem ganzheitlichen Beratungsansatz. Drei Viertel von ihnen würden die Bank ihren Freunden weiterempfehlen. Doch die BLKB ruht sich darauf nicht aus, sondern investiert deutlich in die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden und bildet sie beispielsweise in der Privatkundenbetreuung zu diplomierten Finanzberaterinnen und Finanzberatern IAF aus. Inzwischen konnten 54 % dieser Kundenberatenden die Ausbildung abschliessen oder werden sie im zweiten Halbjahr 2021 abschliessen.