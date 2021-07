Telenor Raises EBITDA Growth Outlook for 2021 Autor: PLX AI | 20.07.2021, 07:03 | 23 | 0 | 0 20.07.2021, 07:03 | (PLX AI) – Telenor now expects organic subscription and traffic revenues growth of 0-1%.Outlook FY EBITDA growth 0-2%, up from flat compared to 2020Telenor still expects capex to sales ratio of 15 - 16%Subscription and traffic revenues increased by … (PLX AI) – Telenor now expects organic subscription and traffic revenues growth of 0-1%.Outlook FY EBITDA growth 0-2%, up from flat compared to 2020Telenor still expects capex to sales ratio of 15 - 16%Subscription and traffic revenues increased by … (PLX AI) – Telenor now expects organic subscription and traffic revenues growth of 0-1%.

Outlook FY EBITDA growth 0-2%, up from flat compared to 2020

Telenor still expects capex to sales ratio of 15 - 16%

Subscription and traffic revenues increased by 2% in the second quarter



