Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Volvo Q2 Revenue Better Than Expected; Adj. EBIT in Line (PLX AI) – Volvo Q2 revenue SEK 90,600 million vs. estimate SEK 88,400 millionQ2 adjusted EBIT SEK 9,700 million vs. estimate SEK 9,711 millionQ2 EPS SEK 4.38 vs. estimate SEK 4.21Q2 EBIT SEK 11,384 million vs. estimate SEK 11,685 millionVolvo Truck …