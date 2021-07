Foto: finanzbusiness Geld an der Ladenkasse - Nutzerverhalten zwingt zu Filialschließungen Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 17 | 0 | 0 20.07.2021, 07:45 | Nicht nur coronabedingt zeichnet sich ein Trend ab: Immer mehr Bankkunden heben Geld an der Ladenkasse statt in einer Bankfiliale ab. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Postbank. Für die Postbank ist das geänderte Verhalten der Bankkunden auch ein Grund für Schließungen.

