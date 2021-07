Nachdem die Corona-Krise die Welt weiterhin im Atmen hält und die Nachfrage nach besonders wirksamen Impfstoffen hoch bleibt, scheint die Stunde für den im Jahr 1987 gegründeten Impfstoffentwickler Novavax gekommen.

Bis September will das Unternehmen die Zulassung von NVX-CoV2373 in der EU und den USA beantragen.Dies wäre dann das erste Vakzim, das der aus dem US-Bundesstaat Maryland stammende Hersteller Novavax tatsächlich auf den Markt bringt und so der größte und einzige Erfolg in der Konzerngeschichte.

Dass die Entwicklung von Medikamenten misslingen kann, weiß man in der Novavax-Zentrale allzu gut. Ende 2019 hatte das Unternehmen praktisch vor der Pleite gestanden. Aktuell ist das Unternehmen an der Börse wieder rund 14 Mrd. Dollar wert.

Aus globaler Perspektive betrachtet gibt es viele ärmere Länder, die bisher nur wenige Impfdosen erhalten haben. Und Novavax hätte hier im Vergleich zum mRNA-Vakzin von Biontech einige Vorteile. Wie bei allen proteinbasierten Impfstoffen ist er gut lagerfähig und muss in der Regel nicht tiefgekühlt werden. Weiterer Pluspunkt: Studien zeigen, dass gleichzeitig mit dem Novavax-Impfstoff auch eine Grippeimpfung verabreicht werden kann.

In NVX-CoV2373 ist das Spike-Protein als synthetische Nachbildung bereits enthalten. Dadurch wird ein Schritt im menschlichen Körper gewissermaßen übersprungen - die Nachbildung des Proteins. Das Immunsystem kann quasi direkt nach der Impfung damit beginnen, Antikörper gegen das Spike-Protein des Coronavirus zu bilden.

Beim Novavax-Impfstoff fällt die Immunantwort des Geimpften allerdings weniger stark aus als bei den mRNA-Impfstoffen und den adenovirusbasierten Impfstoffen wie Astrazeneca. Deshalb wird dem Vakzin ein sogenanntes Adjuvans zugesetzt, eine Art Katalysator, der nichts mit dem Wirkstoff selbst zu tun hat, aber dessen Wirkung verstärkt.

Novavax-Aktie durchbricht Abwärtstrend

Die Aktie von Novavax steckt seit Anfang Februar in einem kurzfristigen Abwärtstrend, hat sich aber zuletzt in einer Zone rund um 200 Dollar stabilisiert. Auch die 200-Tagelinie (rot) steigt wieder an. Die Abwärtstrendlinie wurde bereits durchbrochen, nun warten aber schon die nächsten Widerstände bei knapp 230 Dollar. Der MACD (Momentum) beginnt, allmählich wieder nach oben zu drehen und stützt den Aufschwung. Die nächste Hürde wartet bei rund 263 Dollar.