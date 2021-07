---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation

Mettlach, 20. Juli 2021



Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2021

Sehr gute Geschäftsentwicklung setzt sich auch im zweiten Quartal fort

* Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 32 % auf 449,6 Mio. EUR gesteigert

* Operatives Ergebnis (EBIT) mit 39,0 Mio. EUR signifikant über Vorjahr (-10,0 Mio. EUR)



* Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2021 angesichts der weiterhin sehr positiven Geschäftsentwicklung erneut deutlich angehoben

Umsatzentwicklung: 32 % über Vorjahr

Nach einem Umsatzanstieg im ersten Quartal 2021 von +22,4 % erreichte der Villeroy & Boch-Konzern im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von +43,0 %, wobei das Vorjahresquartal stark durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt war. Insgesamt konnte der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2021 auf 449,6 Mio. EUR (inkl. Lizenzerlöse) gesteigert werden und liegt damit um 108,9 Mio. EUR bzw. 32,0 % über Vorjahr.



Die Auftragseingänge des ersten Halbjahres 2021 führten im Vergleich zum 31. Dezember 2020 zu einer Erhöhung des Auftragsbestands um 65,8 Mio. EUR auf 166,6 Mio. EUR. Davon entfielen 134,4 Mio. EUR (31.12.2020: 85,1 Mio. EUR) auf den Unternehmensbereich Bad und Wellness und 32,2 Mio. EUR (31.12.2020: 15,7 Mio. EUR) auf den Unternehmensbereich Dining & Lifestyle.



Operatives EBIT auf 39,0 Mio. EUR gestiegen

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich im ersten Halbjahr 2021 in beiden Unternehmensbereichen vor allem aufgrund der erreichten Umsatzsteigerung und der umgesetzten Strukturmaßnahmen auf 39,0 Mio. EUR (Vorjahr: -10,0 Mio. EUR). Das Ergebnis des Vorjahres war allerdings durch den mit der Corona-Krise in Zusammenhang stehenden Nachfrageeinbruch und die nachfolgenden Werksstillstände bzw. -drosselungen belastet.

Entwicklung in den Unternehmensbereichen

Der Unternehmensbereich Bad und Wellness erzielte im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 323,1 Mio. EUR (Vorjahr: 245,4 Mio. EUR) und lag damit um 31,7 % über dem Vorjahr, das allerdings vor allem im zweiten Quartal durch die Auswirkungen der Corona-Krise beeinträchtigt war. Im aktuellen Geschäftsjahr konnte in allen Geschäftsfeldern ein Umsatzwachstum erzielt werden. Der Umsatzanstieg in Höhe von 77,7 Mio. EUR zeigte sich dabei hauptsächlich im Geschäftsfeld Sanitärkeramik (+47,8 Mio. EUR) sowie im Geschäftsfeld Wellness (+11,8 Mio. EUR). Der Unternehmensbereich Bad und Wellness schloss das erste Halbjahr 2021 vor allem aufgrund der erfreulichen Umsatzentwicklung mit einem operativen Gewinn (EBIT) von 36,3 Mio. EUR (Vorjahr: 8,6 Mio. EUR) ab.