Trench Metals leitet das Sommer-Explorationsprogramm 2021 im Uranprojekt Gorilla Lake (Athabasca, Saskatchewan, Kanada) ein

Vancouver, Kanada - 19. Juli 2021 - Trench Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) freut sich bekannt zu geben, dass das Sommer-Explorationsprogramm des Unternehmens diese Woche beginnen wird. Das Programm 2021 wird geologische Kartierungen, Oberflächenprobenahmen und Kurzlochbohrungen mithilfe von tragbaren Bohrgeräten, die bis zu 30 Fuß tief bohren können, beinhalten. Das Feldpersonal wird auch ein Szintillometer vom Typ Radiation Solutions RS125 einsetzen, um radioaktive Proben an der Oberfläche zu ermitteln. Die Explorationsarbeiten werden sich auf Ziele konzentrieren, die am Ufer des Gorilla Lake identifiziert wurden. Die historischen Bohrungen in diesem Gebiet haben gezeigt, dass die Gesteine im Zielgebiet mehreren aufeinander folgenden hydrothermalen Ereignissen ausgesetzt waren. Das Unternehmen wird den Bohrkern auch auf mehrere Indikatorelemente prüfen, die bei der nahegelegenen Mine Cluff Lake identifiziert wurden.