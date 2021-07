Nach dem massiven Kurssturz aus Mai dieses Jahres unter die Nackenlinie einer vorausgegangenen SKS-Formation um 45.000 US-Dollar ging es steil abwärts, erst um 30.930 US-Dollar konnte sich der Bitcoin für die folgenden Monate in einer abnehmenden Seitwärtsspanne stabilisieren. Allerdings fängt auch diese an zu bröckeln und gab im gestrigen Handel Abwärtspotenzial an knapp 30.000 US-Dollar frei. Für den mittelfristigen Kursverlauf der Kryptowährung Bitcoin ist die Supportzone um 28.816 US-Dollar nun entscheidend. Sollte diese Marke nämlich gerissen werden, würde eine sehr viel größere SKS-Formation aktiviert werden.

Auf erhöhte Vola einstellen

Solange sich der Bitcoin zwischen 28.816 und dem EMA 50 bei aktuell 35.711 US-Dollar aufhält, bleibt der Wert technisch als neutral zu bewerten. Ein Bruch der mittelfristigen Supportzone würde allerdings die übergeordnete und seit Anfang dieses Jahres im Aufbau befindlichen SKS-Formation aktivieren und würde sofortiges Korrekturpotenzial an 25.000, darunter an 19.970 US-Dollar freisetzen. Für diesen Fall könnte dann das Mini Future Short Zertifikat WKN VQ8WT2 zum Einsatz kommen. Für einen kleinen Hoffnungsschimmer dürfte allerdings erst ein Kurssprung über den 200-Tage-Durchschnitt bei 39.372 US-Dollar sorgen. In diesem Szenario ließe sich anschließend Aufwärtspotenzial zurück an die einstiege Nackenlinie um 45.000 US-Dollar ableiten.