Zwischen Anfang 2017 und März 2020 tendierte die Klöckner-Aktie abwärts, in diesem Zeitraum verlor das Papier gut 80 Prozent auf 2,62 Euro an Wert. Anschließend schossen die Aktien regelrecht hoch und erreichten Mitte Juni einen Höchststand von rund 13,50 Euro. Die angesprochene Seitwärtsphase besteht aber bereits seit Anfang April und wird auf der Unterseite um 10,68 Euro begrenzt. Unglücklicherweise kristallisiert sich zunehmend eine SKS-Formation heraus, die die fünfwellige Aufwärtsbewegung der letzten Monate in eine gesunde Konsolidierung schicken könnte.

Käufer bleiben fern

Nachdem nun die Höchststände aus 2017 kurzzeitig übertroffen werden konnten, könnte bei Klöckner nun eine gesunde Konsolidierung einsetzen. Diese dürfte allerdings erst unter dem Kursniveau von 10,68 Euro starten und in einem ersten Schritt auf glatt 10,00 Euro abwärts führen. Eine zweite Zielmarke lässt sich um den EMA 200 bei 9,41 Euro (steigend) ableiten. Rechnerisch besitzt die Trendwendeformation sogar Abwärtspotenzial an 8,50 Euro, das wird sich allerdings erst noch im weiteren Verlauf zeigen müssen. Um an die aktuellen Jahreshochs anknüpfen zu können, müsste das Papier von Klöckner mindestens über 12,25 Euro zulegen. Ein derartiges Szenario zeichnet sich derzeit allerdings nicht ab.