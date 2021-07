Das Urteil gegen Daimler wird rechtskräftig, weil die Berufung des Klägers zurückgewiesen wurde – und damit auch die Anschlussberufung der Daimler AG.

Aus einer zurückgewiesenen Berufung kann indirekt ein Sieg für den klagenden Dieselkäufer werden: Die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN hat die Forderungen des Klägers in den wesentlichen Punkten durchgesetzt, weil die Berufung der Klägerseite vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart zurückgewiesen wurde – und damit auch die Anschlussberufung der Daimler AG. Das verbraucherfreundliche Urteil ist die zweite rechtskräftige Entscheidung im Mercedes-Abgasskandal zugunsten des Klägers.

Das Verfahren wurde in erster Instanz vor dem Landgericht (LG) Stuttgart verhandelt. Der Kläger forderte wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen Schadensersatz für einen Mercedes-Benz ML 350 BLUETEC 4MATIC mit der Abgasnorm Euro. Das Fahrzeug war bereits vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) verpflichtend zurückgerufen worden. Der Kläger bekam im Wesentlichen Recht: Daimler wurde zur Zahlung von rund 34.220 Euro Schadensersatz gegen Rückgabe des Fahrzeugs verurteilt (Az. 20 O 190/20).

Mercedes-Diesel nutzt verschiedene Abschalteinrichtungen

Der Kläger verlangte von der Daimler AG Schadensersatz, weil sein Fahrzeug eine temperaturgesteuerte Abgasrückführung nutzt. Dadurch werde die Abgasreinigung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur gesteuert, so der Kläger. Außerdem sorge eine weitere illegale Abschalteinrichtung für eine reduzierte Wirkung des SCR-Systems, was zu einem Anstieg der Stickoxidemissionen führe. Die Richter am LG bestätigten, dass der Schaden durch das Verhalten der beklagten Daimler AG entstanden und fahrlässig gewesen sei. Der Kläger habe Anspruch auf Schadensersatz, müsse sich aber für die gefahrenen Kilometer rund 15.770 Euro anrechnen lassen.

Daimler habe das Fahrzeug produziert und eine EG-Typgenehmigung erlangt, „ohne dass die erforderliche Voraussetzung, dass die Stickoxidemissionen im realen Fährbetrieb unter normalen Betriebsbedingungen die Grenzwerte nach Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 nicht überschreiten, vorgelegen hätte“, so die Richter. Der Fortbestand der EG-Typgenehmigung hänge aber wesentlich an der Einhaltung dieser Voraussetzung. Bei einem Widerruf der Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt und einem Erlöschen der Betriebserlaubnis drohe jedem Halter dieses Typs die Stilllegung seines Fahrzeugs. Die Fahrzeuge dieses Typs seien bei Bekanntwerden des Überschreitens der gesetzlich vorgegebenen Grenze für Stickoxidemissionen zudem von einem massiven Wertverlust bedroht.

Strittig blieb die angenommene Gesamtlaufleistung

Die Vorteilsanrechnung wurde vom LG Stuttgart auf eine Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs von 250.000 Kilometern angesetzt. Der Kläger verlangte jedoch eine Berechnung der Schadensersatzsumme auf Basis einer Gesamtlaufleistung von 300.000 Kilometern, daher gingen die Klägeranwälte der Kanzlei VON RUEDEN in die Berufung.

Die Daimler AG legte daraufhin eine Anschlussberufung ein, um das erstinstanzliche Urteil aufheben und die Klage vollständig abweisen zu lassen. Doch wenn die Richter die „Hauptberufung“ abweisen, wird eine Anschlussberufung wirkungslos. Das hatte zur Folge, dass das Urteil des LG Stuttgart vollumfänglich bestätigt wurde, indem die Berufungsinstanz – das OLG Stuttgart – weder den Berufungsanträgen der Klägerseite noch den Anträgen der Daimler AG aus der Anschlussberufung stattgab. So hat die Zurückweisung der Berufung durch das OLG Stuttgart dem Kläger letztlich „durch die Hintertür“ zum Sieg verholfen.

