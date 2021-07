---------------------------------------------------------------------------

IMMOFINANZ startet mit erfolgreicher europäischer Retail Park Marke STOP SHOP jetzt in Italien durch



* Mit dem Markteintritt in Italien ist die IMMOFINANZ mit ihren mehr als 100 STOP SHOP Retail Parks nun in zehn europäischen Ländern präsent

* Zehn italienische STOP SHOP Standorte mit einem Investmentvolumen von rund EUR 250 Mio. bis 2024 geplant



* Erwerb eines voll vermieteten Retail Parks mit rund 27.000 m² vermietbarer Fläche in der norditalienischen Stadt San Fior in der Region Venetien bereits vollzogen



* Position als führender Retail Park Betreiber Europas soll durch weitere Zukäufe und Eigenentwicklungen auf rund 140 Standorte gestärkt werden

Die IMMOFINANZ setzt die Expansion ihrer erfolgreichen Retail Park Marke STOP SHOP nun in Italien fort und erschließt damit einen neuen Markt in Westeuropa. So wurde der voll vermietete Parco Fiore in der norditalienischen Stadt San Fior mit einer vermietbaren Fläche von rund 27.000 m² erworben. Verkäufer ist die internationale Investmentbank Barings, die die Immobilie im European Core Property Fund Italy gehalten hat, der von Kryalos SGR gemanaged wird. Der Verkaufspreis beläuft sich auf rund EUR 35,0 Mio.



"Der italienische Markt ist eine perfekte Ergänzung und ein weiterer künftiger Wachstumstreiber für unsere erfolgreiche europäische STOP SHOP-Retail-Plattform. Mit mehr als 60 Millionen Einwohnern zählt Italien zu den größten Ländern Europas. In einer umfangreichen Marktstudie haben wir festgestellt, dass die vorhandenen Handelsstrukturen in Verbindung mit der Kaufkraft und dem Konsumverhalten der Bevölkerung vor allem in Mittel- und Norditalien großes Potenzial für die Etablierung von modernen Retail Parks der Marke STOP SHOP aufweisen. Dabei stehen zehn Standorte mit einem Investmentvolumen von bis zu EUR 250 Mio. bis 2024 auf dem Fahrplan", erklärt Dietmar Reindl, COO der IMMOFINANZ, die Strategie.