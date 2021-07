Die Solutiance AG (ISIN: DE0006926504), Anbieter von Plattform Services für den Betrieb von Immobilien, gibt Zahlen für FY 2020 bekannt

- FY EBITDA und Periodenergebnis leicht verbessert

- Finanzierung ILB gesichert

- Hauptversammlung am 17. September

Im Geschäftsjahr 2020 sind die Umsatzerlöse des Konzerns von 1.227 T€ im Geschäftsjahr 2020 um 727 T€ auf 1.954 T€ und damit um 65% gestiegen. Im Geschäft mit Dienstleistungen für Immobilienbetreiber wurde im Jahr 2020 ein Umsatz in Höhe von 1.879 T€ erzielt (2019: 1.143 T€). Auf das Servicepaket Dachmanagement entfielen 1.740 T€ (2019: 976 T€). Auf das Servicepaket Betreiberpflichten Controlling entfielen 139 T€ (2019: 167 T€). Die Umsatzerlöse des Konzerns enthalten zudem 75 T€ an Mieterträgen (2019: 73 T€).

Das Plattformgeschäftsmodell mit softwarebasierten Dienstleistungen für Immobilienbetreiber war im Geschäftsjahr 2020 von den Folgen der Corona Pandemie gekennzeichnet. Lag der Auftragseingang im ersten Halbjahr noch um 62 % über dem Vorjahreswert, so betrug der Rückgang im Auftragseingang im zweiten Halbjahr 34 % gegenüber dem Vorjahreswert. Besonders bei den beiden größten Kunden des Jahres 2019 führten die Auswirkungen der Pandemie auf deren Geschäft zu deutlichen Auftragsrückgängen, die vom Gewinn von Neukunden, und dem Ausbau bei bestehenden Kunden nur kompensiert werden konnten. Wenngleich damit das Wachstumstempo des Vorjahres nicht beibehalten werden konnte, trugen unverändert alle drei Dimensionen dazu bei. So konnte die Kundenbasis um gut 30% von 28 auf 37 verbreitert werden Gleichzeitig erhöhte sich die Anzahl der Gebäudemit laufenden Verträgen um nahezu 40% von 239 auf 332. In der erneut gestiegenen Zahl von Gebäuden je Kunde spiegelt sich der hohe Kundennutzen der beiden Produktlösungen der Solutiance wider.