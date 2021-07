WALLDORF (dpa-AFX) - Der Softwarekonzern SAP hat eine wilde Zeit hinter sich. Führungswechsel, Corona-Krise und strategische Umschwünge haben das Dax-Schwergewicht in den vergangenen fast zwei Jahren auf Trab gehalten. Nun muss der 41-jährige Konzernchef Christian Klein den Softwareprimus in ruhigeres Fahrwasser lenken - aber an Tempo zulegen, um die Konkurrenz in Schach zu halten. Was bei SAP vor den Zahlen zum zweiten Quartal an diesem Mittwoch (21. Juli) los ist, was Analysten sagen und wie die Aktie zuletzt lief.

DAS IST LOS IM UNTERNEHMEN: