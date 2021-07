Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Asien/Pazifik Anleger scheuen weiterhin das Risiko Die Furcht vor einer Konjunkturdelle wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat die Börsen in Asien auch am Dienstag belastet. In Tokio ging es für den japanischen Leitindex Nikkei 225 um rund ein Prozent auf 27 388 Punkte …