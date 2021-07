Cruz Cobalt schließt Bohrprogramm in Ontario ab

20. Juli 2021 – Cruz Cobalt Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A2DMG8) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen im unternehmenseigenen Silber-Kobalt-Projekt Hector, das sich in der historischen Silber- und Kobaltbergbauregion nahe der Stadt Cobalt in Ontario befindet, nun abgeschlossen wurden.

Cruz hat im Zuge von Diamant-Explorationsbohrungen im Konzessionsgebiet Hector drei Bohrlöcher bis in eine Tiefe von rund 820 Meter niedergebracht. Das Hauptziel des Bohrprogramms bestand darin, die Kobalt-Silber-Ziele an der Basis der Diabasschwelle in der Tiefe unterhalb der Kobalt-Silber-Prospektionszonen innerhalb des Kobaltkonzessionsgebiets Hector, die im Zuge von historischen Grabungen und 2018 bei Diamantbohrungen im Gestein an der Oberfläche, im Boden und in geringer Tiefe entdeckt worden waren, genauer zu erkunden. Rund 150 Proben wurden an das Labor von ALS Labs in Sudbury (Ontario) übergeben; mit den Bohrergebnissen wird aufgrund der Covid-19-Einschränkungen in rund sechs bis zwölf Wochen gerechnet.

Nachdem es sich bei den Diamantbohrungen im Jahr 2018 eher um Erkundungsbohrungen handelte, durchstieß kein Bohrloch den unteren Kontakt der Diabasschwelle mit den darunter liegenden Coleman Member-Sedimenten und/oder dem archaischen Grundgebirge. Geochemische Boden- und Gesteinsanomalien an der Oberfläche sowie Kobaltfunde in Diamantbohrabschnitten werden als hochgradige Ausprägungen einer möglichen diskordanzgebundenen Silber-Kobalt-Erzgangmineralisierung aus dem Archaikum gedeutet. In einem solchen geologischen Umfeld fand der Großteil der historischen Silberproduktion im Cobalt Camp statt.

Cruz ist einer der größten Grundeigentümer in der historischen Silber- und Kobaltbergbauregion unweit der Stadt Cobalt in Ontario und betreibt im weltberühmten Silber-Kobalt-Camp fünf voneinander unabhängige Projekte. Die von Cruz betriebenen Projekte befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu jenen der Firma First Cobalt Corp. (TSX.V-FCC). Am 22. Dezember 2020 gaben die Regierung von Kanada und die Regierung von Ontario bekannt, gemeinsam 10 Millionen Dollar in die Verarbeitungsanlage der Firma First Cobalt Corp. in Cobalt (Ontario) investieren zu wollen. (siehe nachstehender Lageplan)