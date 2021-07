JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Im Vergleich zu den Markterwartungen lägen seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) um ein Prozent höher, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies läge an den von ihm etwas niedriger veranschlagten Ausgaben für Forschung und Entwicklung des französischen Pharmakonzerns. Die voraussichtliche Anhebung des EPS-Jahresziels sei in den Markterwartungen aber bereits angemessen reflektiert./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2021 / 21:48 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.