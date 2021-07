WishUpon startet neue Wunschlisten-basierte virtuelle Geschenkfunktion

PARIS, 20. Juli 2021 /PRNewswire/ -- WishUpon-aufgenommen in die STATION F's Future 40 2019 Rangliste der Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial und ein Mitgliedsunternehmen des Born2Global Centre - hat kürzlich eine auf Wunschzettel basierende virtuelle Geschenkfunktion veröffentlicht. WishUpon App ist ein Wunschlisten-Dienst, der es Käufern ermöglicht, ihre Artikel aus mehreren Einkaufszentren auf einer einzigen „Wunschliste" zusammenzufassen. Im Wesentlichen ermöglicht WishUpon den Nutzern, alle ihre Artikel in eine einzige "Wunschzettel" zu packen, anstatt für jeden einzelnen Laden eine andere Wunschzette zu verwenden. Der größte Vorteil ist, dass der Benutzer sich nicht mehr genau daran erinnern muss, wo er seine gewünschten Produkte gesehen hat, wenn er bereit ist, einen Kauf zu tätigen. Der Dienst sendet Benutzern auch Benachrichtigungen, wenn der Preis eines Produkts auf ihrer Wunschliste sinkt. Mit der Preisbenachrichtigungsfunktion von WishUpon können Nutzer ihre Lieblingsprodukte zum richtigen Zeitpunkt und zu optimalen Preisen kaufen. Artikel können über die WishUpon Mobile App oder über eine mobile Browser-Share-Erweiterung (Safari, Chrome, etc.) zu den Wunschzetteln der Nutzer hinzugefügt werden. Durch die Installation der WishUpon Chrome Browser Erweiterung können Benutzer ihre Wunschlistenartikel auch auf dem PC speichern oder ansehen.

Die virtuelle Geschenkfunktion von WishUpon funktioniert wie folgt: