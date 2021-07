Was bedeutet ein langsameres Wachstum für die Aktienmärkte?

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, da Sven Weisenhaus am Freitag schon ausgiebig die jüngste Verfallstagsanalyse bewertet hat, bleibt mir nur zu hoffen, dass möglichst viele Trader davon profitieren konnten – und ...

Und so kann ich heute gleich von einem sehr kurzfristigen Blick auf die Märkte zu einem längerfristigen übergehen: Was ist eigentlich, wenn die Wirtschaft das Hoch des Wachstumstempos der Konjunktur schon hinter sich hat?

Ein heiß diskutiertes Thema

Neben der Inflation ist eines der Themen, die aktuell am heißesten diskutiert werden, ob sich das Wachstumstempo der Konjunktur bereits abgeschwächt hat und wenn ja, wie stark. Wenn man den Marktberichten glauben darf, dann haben die Kursverluste, die wir seit Freitag an den Aktienmärkten sehen, genau damit zu tun: Danach fürchten die Anleger, dass die Delta-Variante die Konjunktur ein weiteres Mal abgewürgt.

So gesehen, scheint die jüngste Stärke des Nasdaq 100 ein Vorgriff der Anleger darauf zu sein, dass in einem weiteren Lockdown die Digital- und Hightech-Unternehmen wie im Frühjahr 2020 profitieren und zyklische Werte und Dienstleister leiden. Die Leser meines Geldanlage-Briefs habe ich daher seit zwei Wochen unter dem Stichwort „Delta-Trade“ auf dieses Szenario vorbereitet.

Aber es ist längst nicht ausgemacht, dass wir wieder Lockdowns erleben – schließlich haben die Impfkampagnen überall Fortschritte gemacht, so dass die Gesundheitsgefährdung vieler Menschen nicht mehr so groß ist wie noch im vergangenen Jahr.

Die Gretchen-Frage der Ökonomie

Doch wie wir bereits wissen, ist ein Lockdown in einer Pandemie nur ein zeitweiliger Rückschlag für die Wirtschaft und kann schnell aufgeholt werden. Wichtige aus langfristiger Sicht ist daher, ob sich das Wachstumstempo der Konjunktur generell verlangsamt hat.

Das ist natürlich eine der Gretchen-Fragen in der Ökonomie und an den Börsen. Sie ist selten eindeutig zu beantworten, aber zumindest für das produzierende Gewerbe („Industrie“) gibt es einige Indizien. Dazu der folgende Chart:

Im oberen Chartteil sehen Sie den bekannten ISM-Index des produzierenden Gewerbes in den USA („Manufacturing“) zusammen mit dem S&P 500 (grün). Im unteren Chartteil habe ich den Kupferpreis (rot) zusammen mit einem allgemeinen Rohstoffindex dargestellt. Die Rohstoffdaten reichen lange nicht so weit zurück wie die des ISM-Index (der seit 1948 ermittelt wird), aber für diesen Zweck reicht es aus.