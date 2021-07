CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES Nachrichtenquelle: globenewswire | 20.07.2021, 09:30 | 36 | 0 | 0 20.07.2021, 09:30 | Bid date, 2021-07-20 Auction date 2021-07-20 Settlement date 2021-07-21 Maturity Date 2021-07-28 Nominal amount 505 billion SEK Interest rate, % 0.00 Bid times 09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid date Confirmation of bids to e-mail rbcert@riksbank.se The lowest accepted bid volume 1 million SEK The highest accepted bid volume 505 billion SEK Allocation Time 10.15 (CET/CEST) on the Bid date Projected minimum liquidity surplus during the term 1009 billion SEK Expected excess liquidity at full allotment 504 billion SEK Stockholm, 2021-07-20







