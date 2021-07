BaFin News Pegasus Development GmbH: BaFin untersagt das öffentliche Angebot von stillen Beteiligungen an der FashionConcept GmbH Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 20.07.2021, 09:40 | 42 | 0 | 0 20.07.2021, 09:40 | FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat am 06. Juli 2021 das öffentliche Angebot von stillen Beteiligungen an der FashionConcept GmbH durch die Pegasus Development GmbH, mit Sitz in Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, wegen Verstoßes gegen das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) untersagt. Daher darf die Pegasus Development GmbH keine stillen Beteiligungen der FashionConcept GmbH zum Erwerb in Deutschland anbieten. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (20.07.2021)



