20.07.2021 – Die Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7), ein Anbieter intelligenter, digitalisierter Kassensysteme bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei, musste wegen seiner besonders Corona-betroffenen Kunden aus der Gastronomie von seinen hochfliegenden Plänen aufgrund der EINMALIGEN CHANCEN aus der VERPFLICHTUNG zur Einführung manipulationssicherer Kassensysteme zurücktreten. Jetzt beginnt es aber langsam zu zählen: Gastronomie und Hotellerie kommen – zumindest im Vectron-Zielmarkt Deutschland – langsam wieder auf „normale“ Level. Es fehlt natürlich – noch – die lukrative Klientel der Geschäftsreisenden und der ausländischen Touristen. Umsatzbringer für Gastronomie ,die erstmal wegbleiben.

Aber die Gastronomie sieht sich grosszügigen Förderprogrammen des Bundes gegenüber, die Investitionen auch in Digitalisierung fördert

Also eigentlich goldene Zeiten für Vectron, die jetzt beginnen: Gastronomie mit „Zeit“ und der Verpflichtung neue, EU-konforme Kassensysteme einzuführen, zumindest wenn man weiterhin tätig sein kann und will. Tausende von Gastronomiebetrieben werden wohl die Corona-Phase nicht überstanden haben, aber der Markt ist spätestens jetzt offen Und was sagen die Vectron-Zahlen für das erste Halbjahr?

In den ersten sechs Monaten wieder schwarze Zahlen (zumindest beim EBITDA)- Basiseffekt liefert kräftigen prozentualen Zuwachs – Umsatzsprung steht noch aus.

Während der Umsatz von April bis Juni 2021 gegenüber der Vergleichsperiode 2020 deutlich um 145 Prozent auf 12,5 Mio EUR (Vorjahr 5,1 Mio) stieg, verbesserte sich gleichzeitig das EBITDA überproportional um 579 Prozent von – 0,7 Mio EUR auf 3,3 Mio EUR. Somit entwickelte sich auch das Halbjahresergebnis entsprechend positiv. Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2020 stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 von 12,6 Mio EUR um 66 % auf 20,9 Mio EUR. Das EBITDA verbesserte sich von – 1,3 Mio EUR im Vorjahreszeitraum auf 3,9 Mi EUR. (+388%).

Wiederkehrende Umsätze steigen sehr langsam – aber im ersten Quartal gab es noch den Lockdown für die Gastronomie

Die 100%-Beteiligung bonVito GmbH erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2021 zusätzlich einen Umsatz von 1,5 Mio EUR (Vorjahr 1,4 Mio.) und ein EBITDA von 0,4 Mio EUR (Vorjahr 0,3 Mio.). Und bonVito ist Zukunft, die sich erst nach dem Lockdown beweisen muss/kann. Weietrhin ist der Erfolg bonVitos fest an den Absatzerfolg der Vectron-Kassensysteme gebunden. Nur über „Masse“ wird man die Zahlen erreichen können, die den Vectron Konzern vom reinen „Kassensystemanbieter“ mit einmaligen Umsätzen zum digitalen Begleiter der Gastronomie in diversen Geschäftsfeldern mit wiederkehrenden Umsätzen machen sollen.