- Zulassung zur Prostatabehandlung steht kurz bevor

- Neue Behandlungsgeräte sollen in Europa installiert werden - Starkes Wachstum und Break-Even ab 2022 erwartet



Trotz pandemiebedingten Einschränkungen hat die MagForce AG in 2020 weitere Fortschritte bei der Kommerzialisierung der eigenen Technologie gemacht. Für die bereits zugelassene Behandlung bösartiger Gehirntumore in Europa hatte die Gesellschaft vor Beginn der Corona-Pandemie einen deutlichen Anstieg der Behandlungszahlen erreicht, welcher jedoch im Jahresverlauf nicht fortgesetzt werden konnte. Nichtsdestotrotz stiegen die kommerziellen Behandlungen auf einen neu-en Rekordwert von 0,53 Mio. EUR (VJ: 0,09 Mio. EUR) an, hätten aber deutlich höher aus-fallen können. Erwartungsgemäß hat die Gesellschaft, bereinigt um sonstige betriebliche Erträge, weiterhin ein negatives EBIT in Höhe von -6,96 Mio. EUR (VJ: -6,20 Mio. EUR) ausgewiesen.

In dieser Entwicklung findet sich auch die Fortsetzung der Roll-Out- Strategie wieder. So wurden in 2020 in der Paracelsus-Klinik in Zwickau und am Hufeland Klinikum in Mühlhausen zwei NanoActivator-Geräte neu in Betrieb genommen. Bei der geplanten Installation in den besonders von Covid-19 betroffenen Ländern Spanien und Italien kam es zu pandemiebedingten Verzögerungen. Noch in 2021 soll aber in Spanien ein Behandlungsstandort an einer Partnerklinik eröffnet werden. Zudem befindet sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen Verhandlungen mit möglichen Partnern in Österreich, Deutschland und Italien, so dass ab 2022 an acht Standorten in Europa Glioblastom-Behandlungen durchgeführt werden können.



Die MagForce AG hat auch bei der Zulassung der Technologie zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA weitere Fortschritte erzielt. In 2020 wurde die Studienphase 2a, auch mit einem gestrafften Studienprotokoll, erfolgreich gestartet und Anfang 2021 abgeschlossen. Bei den zehn in der Studienphase 2a einbezogenen Patienten wurden im gestrafften Behandlungsverfahren nur die erwarteten minimalen Nebenwirkungen beobachtet und damit das bekannte sehr gute Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil bestätigt.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 11,00 Euro