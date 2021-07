Das Warten hat ein Ende - die Management Suite 1.1 von Peregrine Connect bietet Alerting, Sicherheit, API-Management, Überwachung und Job Scheduling

Verwaltung und Überwachung aller installierten Lösungen

Die Management Suite hebt sich deutlich von allen anderen Wettbewerbern in diesem Bereich ab, was die tägliche Verwaltung und Überwachung der eingesetzten Lösungen angeht. Unabhängig davon, ob diese Umgebungen vor Ort oder in der Cloud bereitgestellt werden, können einmal verwaltete API-Ressourcen erstellt und gesichert werden, Geschäftsprozesse können geplant werden, Alarme können operationalisiert und abonniert werden, historische und Echtzeit-Überwachung kann für die bereitgestellten Anwendungen verfügbar gemacht werden. Dashboards können für einen schnellen und einfachen Zugriff auf die am meisten genutzten Funktionen erstellt werden. Die Management Suite bietet Unternehmen einen umfassenden Einblick in aktuelle und historische Leistungskennzahlen.

Die erweiterten Lösungsfunktionen der Management Suite:

Task-basierte Benutzer- und Rollensicherheit

Umweltmanagement und -überwachung

Anwendungsüberwachung und Berichterstattung

Alarmierung und Benachrichtigung

Job-Planung

API-Verwaltung

Mehr erfahren

Pressekontakt:

Peregrine Connect

Work: 949-613-4010

nelly.monjazeb@peregrineconnect.com