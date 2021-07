Virtuozzo erwirbt OnApp für umfassendere intuitive Cloud-Infrastrukturlösungen für Dienstanbieter

Zukunftssichere Flexibilität, Einfachheit und Automatisierung in der Cloud

Virtuozzo versteht seinen Auftrag darin, die Zukunft der Cloud mitzugestalten, indem Dienstanbietern umfassende, hochleistungsfähige, flexible und benutzerfreundliche Cloud-Infrastrukturlösungen bereitgestellt werden, die Anwendungsfälle für private, öffentliche und hybride Cloud-Verwendungen unterstützen. Zu diesem Zweck hat Virtuozzo , ein weltweit führendes Unternehmen für hocheffiziente Virtualisierungen und hyperkonvergente Softwarelösungen, heute die Übernahme von OnApp , einer Softwarefirma aus London mit Fokus auf Cloudlösungen für Dienstanbieter, angekündigt. Mit der Übernahme verbessert Virtuozzo seine bestehenden IaaS- und PaaS-Produkte für die Cloud und erweitert gleichzeitig seine Marktdurchdringung in der Region.

Die kombinierten Stärken beider Unternehmen im Technologie- und F&E-Bereich zielen direkt auf die sich verändernden Bedürfnisse von Cloud Service Providern (CSP), Managed Services Providern (MSP) und Hosting-Anbietern ab, die ihren Kunden IaaS-, PaaS- und XaaS-Lösungen anbieten möchten.

Der daraus hervorgehende Lösungs-Stack vereint die benutzerfreundlichen Virtualisierungs-, Containerisierungs-, Speicher- und Orchestrierungskapazitäten von Virtuozzo mit den fortschrittlichen Funktionen der flexiblen Self-Service-Managementplattform von OnApp. Dienstanbieter wiederum erhalten Zugang zu den intuitivsten und stabilsten Cloud-Infrastruktur- und Plattformlösungen, mit denen jeder Cloud-Anwendungsfall unterstützt werden kann.

„Das Fachwissen von Virtuozzo konzentrierte sich bislang auf hochdichte Servervirtualisierung und softwaredefinierte Speicher. Wir haben in den letzten paar Jahren jedoch mit Erfolg in hyperkonvergente Infrastrukturen expandiert, die für die Marktentwicklung von entscheidender Bedeutung sind“, so Alex Fine, CEO von Virtuozzo. „Einfacher, flexibler und kluger Zugang zu diesen starken, grundlegenden Technologien ist für den Erfolg von MSP, CSP und Hosting-Anbietern maßgebend – und daher auch für uns. OnApp bringt nicht nur dasselbe Engagement mit zu Virtuozzo, sondern auch unglaublich talentierte Techniker und komplementäre Technologien, mit denen wir die gesamte Cloud-Infrastrukturbranche voranbringen können. Wir sind stolz und erfreut darüber, dass wir das OnApp-Team bei uns begrüßen dürfen.“