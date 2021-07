USA – Werte teilen und Geschäfte machen

Die Vertragsverlängerung für VW-Chef Herbert Diess bis 2025 war kein Selbstläufer. Kürzlich wurde sie vollzogen, mit der vielfach nachzulesenden Fußnote, dass sich das weitere Schicksal des Spitzenmanagers, der mit Toyota um die Führung auf dem globalen Automarkt ringt, in der Volksrepublik China entscheiden werde. So weit sind wir gekommen. Ohne China hätte sich die deutsche Wirtschaft nicht so gut in der Pandemie geschlagen und wäre nach deren Abklingen nicht so schnell wieder in Fahrt gekommen.

Die deutsche Abhängigkeit von diesem riesigen Markt ist nicht die einzige. Eine ähnliche gibt es bei Energie. Deutschland ist mit seiner Wirtschaft auf Öl- und Gasimporte angewiesen. Die Versorgung wollen die politisch Verantwortlichen nicht allein den Lieferungen aus der krisenanfälligen Golfregion überlassen. Hier kommt Russland, neben China einer der großen Rivalen der USA, ins Spiel und mit Russland das Großprojekt Nord Stream 2. Wie unterschiedlich in Berlin und Washington über China und Russland reflektiert wird, war trotz aller Diplomatie beim Abschiedsbesuch von Angela Merkel bei Joe Biden mit Händen zu greifen.