WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Juni

2021



+1,3 % zum Vormonat



+8,5 % zum Vorjahresmonat



Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Juni 2021 um 8,5 % höher als

im Juni 2020. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war

dies der höchste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit Januar 1982 (+8,9 %),

als die Preise im Rahmen der zweiten Ölkrise stark gestiegen waren. Gegenüber

dem Vormonat stiegen die gewerblichen Erzeugerpreise um 1,3 %.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hauptverantwortlich für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise gegenüberJuni 2020 war die Preisentwicklung bei den Vorleistungsgütern und bei Energie.Deutliche Preisanstiege bei den Vorleistungsgütern, vor allem bei Metallen,Sekundärrohstoffen und Holz Vorleistungsgüter waren 12,7 % teurer als im Juni 2020. Gegenüber Mai 2021stiegen diese Preise um 1,8 %. Besonders hoch waren die Preisanstiege gegenüberdem Vorjahr bei metallischen Sekundärrohstoffen aus Eisen-, Stahl- undAluminiumschrott (+88,1 %) und bei Nadelschnittholz (+84,6 %), aber auch beiBetonstahl in Stäben (+62,3 %). Metalle waren im Durchschnitt insgesamt 26,3 %teurer als ein Jahr zuvor. Die Preise für Roheisen, Stahl und Ferrolegierungenwaren 41,9 % höher, Nichteisenmetalle und deren Halbzeug kosteten 25,1 % mehr.Hauptgründe für den starken Anstieg der Stahl- und Holzpreise dürften die hoheNachfrage im In- und Ausland sowie Probleme in der Versorgung mit Rohstoffensein, bei den Stahlpreisen zusätzlich kräftige Preissteigerungen fürEisenerzimporte (+83,6 % von Mai 2020 bis Mai 2021). Auch die Erzeugerpreise fürchemische Grundstoffe wiesen ein starkes Plus gegenüber dem Vorjahresmonat auf(+18,8 %). Nur sehr wenige Vorleistungsgüter kosteten weniger als imVorjahresmonat. Hierzu gehörten elektronische integrierte Schaltungen (-12,1 %)und Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln (-23,7 %).Starke Preissteigerungen bei allen EnergieträgernDie Energiepreise waren im Juni 2021 im Durchschnitt 16,9 % höher als imVorjahresmonat. Gegenüber Mai 2021 stiegen diese Preise um 2,2 %. DieVeränderungsrate gegenüber Juni 2020 ist vor allem einem Basiseffekt aufgrundder im Frühjahr 2020 im Zuge der Pandemie stark gefallenen Preise geschuldet.Auch die seit Januar 2021 teilweise zusätzlich anfallende deutscheCO2-Bepreisung auf das Inverkehrbringen CO2-verursachender Brennstoffe wieMineralölerzeugnisse und Erdgas hatte einen Einfluss auf den Preisanstieg beiEnergie: So stiegen die Preise für Erdgas bei einer Jahresabgabe von 116 300