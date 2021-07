Wem gehört die Landwirtschaft? Bedeutung von Unternehmensgruppen erstmals untersucht

WIESBADEN (ots) - * 11 % der landwirtschaftlichen Fläche wird von

Unternehmensgruppen kontrolliert, deutlicher Unterschied zwischen dem Westen und

Osten Deutschlands



* Pachtpreise deutlich gestiegen, insbesondere bei Neupachtungen und

Sonderkulturen





Eine neue, aber immer wichtigere Rolle zur Beantwortung der Frage "Wem gehörtdie Landwirtschaft?" spielt der Anteilskauf ("Share Deal") anlandwirtschaftlichen Betrieben durch Unternehmensgruppen. Im Rahmen derLandwirtschaftszählung 2020 wurden erstmals Daten zur Zugehörigkeitlandwirtschaftlicher Betriebe zu solchen Unternehmensgruppen ermittelt. Danachwar bundesweit mehr als ein Drittel (36 %) der landwirtschaftlichen Betriebe inder Rechtsform juristische Person oder Personenhandelsgesellschaft Teil einerUnternehmensgruppe.Unternehmensgruppen kontrollieren 11 % der Landwirtschaftsfläche in DeutschlandDie Zugehörigkeit zu einer Unternehmensgruppe wurde bei allen Betrieben derRechtsform juristische Person oder Personenhandelsgesellschaft untersucht. Vonden insgesamt 262 800 landwirtschaftlichen Betrieben in derLandwirtschaftszählung 2020 waren dies knapp 4 % oder ca. 10 200 Betriebe. Diesebewirtschafteten zusammen eine Fläche von rund 3,63 Millionen Hektar, das warenetwa 22 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland. Von denBetrieben der Rechtsform juristische Person oder Personenhandelsgesellschaftwaren 3 700 Betriebe (36 %) Teil einer Unternehmensgruppe und bewirtschafteteninsgesamt eine landwirtschaftlich genutzte Fläche von 1,84 Millionen Hektar. DieBetriebe von Unternehmensgruppen bewirtschafteten also etwa die Hälfte derlandwirtschaftlichen Flächen der juristischen Personen undPersonenhandelsgesellschaften und damit mehr als 11 % der gesamtdeutschenlandwirtschaftlichen Flächen.Unternehmensgruppen kontrollieren in Ostdeutschland mehr Fläche und mehrBetriebe als im WestenInsgesamt ist ein deutlicher Unterschied in der Präsenz von Unternehmensgruppenin der Landwirtschaft zwischen den westdeutschen und ostdeutschen Bundesländernzu verzeichnen. Während im Westen nicht einmal 26 % der juristischen Personenund Personenhandelsgesellschaften einer Unternehmensgruppe angehörten, waren esim Osten 48 %. Der Anteil der durch Unternehmensgruppen kontrollierten Flächenan der Fläche der Betriebe dieser Rechtsformen insgesamt war mit 31 % im Westenund 53 % im Osten ähnlich ungleich verteilt. Absolut betrachtet war diese Flächemit 426 000 Hektar (52 %) in Brandenburg am größten, der größte prozentualeAnteil war mit knapp 58 % (323 600 Hektar) in Thüringen zu verzeichnen. Mit 1,73Millionen Hektar (94 %) liegt fast die gesamte durch Unternehmensgruppen