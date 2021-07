---------------------------------------------------------------------------

KION Group spendet eine Million Euro an das DRK für die Soforthilfe der Unwetterkatastrophe



- Intralogistik-Konzern unterstützt den Einsatz des Deutschen Roten Kreuzes in den Katastrophengebieten



- Kostenlose Leihgabe von konzerneigenen Gabelstaplern an das DRK

- Bezahlte Freistellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KION Group für ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei Hilfsorganisationen

Frankfurt am Main, 20. Juli 2021 - Die KION Group unterstützt die Hilfskräfte in ihrem unermüdlichen Einsatz zur Bewältigung der drastischen Unwetterschäden in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Dafür spendet der Intralogistik-Konzern eine Million Euro Soforthilfe an das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Die bundesweite Hilfsorganisation unterstützt seit Tagen aktiv bei der Rettung, Versorgung und Unterbringung der in Not geratenen Menschen vor Ort.



"Die Bilder von Flut und Zerstörung sind erschütternd. Die Menschen in den Unwettergebieten hat es hart getroffen. Viele haben nicht nur den Verlust ihres gesamten Hab und Guts, sondern auch den Tod von Angehörigen und Freunden zu beklagen. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei allen Betroffenen", sagt Gordon Riske, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. "Unser Dank gilt den professionellen und freiwilligen Hilfskräften vor Ort, die bis zur Erschöpfung gegen die Folgen der dramatischen Naturkatastrophe kämpfen."



Das Deutsche Rote Kreuz ist ein anerkannter Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege und mit seinen Einrichtungen, Angeboten und Diensten sowohl ehren- als auch hauptamtlich aktiv. Die Hilfsorganisation beteiligt sich in Deutschland unter anderem auch am Zivil- und Katastrophenschutz. Im Katastrophenfall hat sich das DRK dazu verpflichtet, alle verfügbaren Helferinnen sowie Helfer und alles vorhandene Material einzusetzen, um Menschen zu retten und in ihrer Notlage zu helfen. Aktuell sind mehr als 3.500 Helferinnen und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten im Dauereinsatz.