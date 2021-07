LISSABON, Portugal, 20. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Portugal ist international für die Innovation und das Talent seiner Humanressourcen anerkannt, die das Ergebnis eines starken Engagements für Forschung und Entwicklung, Technologie sowie Bildungs- und Ausbildungssysteme sind.

Seit 2016 ist Portugal das viertstärkste Land der Europäischen Union in Bezug auf Innovation. Im Europäischen Innovationsanzeiger (EIS 2020) wird es als „stark innovativ" gelistet. Sie weist auch die größte Leistungssteigerung in der Europäischen Union auf und belegt zum zweiten Mal in Folge den Spitzenplatz in der Kategorie „KMU-Innovation".