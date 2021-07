Kann sich die Allianz-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf das Niveau der Vorwoche erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Im Zuge der allgemeinen Korrektur an den Aktienmärkten und den Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe geriet in den vergangenen Tagen auch der Kurs der Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) gehörig unter Druck. Wurde die Aktie noch Mitte der vergangenen Woche bei 213 Euro gehandelt, so beschloss sie den gestrigen Handelstag nur noch knapp oberhalb der 200-Euro-Marke bei 201,10 Euro. Am 20.7.21 startet die Aktie deutlich erholt in den Handelstag.

Trotz der bevorstehenden Belastungen durch die Flutschäden bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 250 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die als stark unterbewertet eingeschätzte Allianz-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können risikobereite Anleger bereits dann zu hohen prozentuellen Renditen gelangen, wenn der Aktienkurs in den nächsten Wochen wieder das Niveau der Vorwoche erreicht.