coinIX GmbH & Co. KGaA : Mehr Effizient und Vertrauen im digitalen Werbe-Ökosystem: Krypto-Investor coinIx beteiligt sich an der datenschutzorientierten Werbeplattform AdHash AG

20.07.2021

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Hamburg, 20. Juli 2021 - Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA erweitert ihr Investmentportfolio durch eine Beteiligung an der AdHash AG. Zu den weiteren Gesellschaftern des in der Schweiz ansässigen Startups gehören auch Creative Destruction Lab (CDL) und CV VC. Der Online-Werbemarkt wird von Internetriesen beherrscht, die als Mittelsmänner bis zu 70% des Werbemarktes abschöpfen. AdHash plant das digitale Werbe-Ökosystem durch mehr Effizienz und Vertrauen zu revolutionieren. Das Unternehmen möchte die meisten Vektoren für Anzeigenbetrug eliminieren und Werbetreibenden, Publishern und Nutzern Transparenz und Kontrolle bieten.

AdHash ist eine neuartige, datenschutzorientierte Werbeplattform. Sie ermöglicht Werbetreibenden, Gebote basierend auf realen Signalen wie Wetteränderungen, Aktienkursen, Sportergebnissen und anderen Faktoren des Verbraucherverhaltens automatisch anzupassen. Dabei bietet AdHash u. a. Reduzierung der Ad-Tech-Gebühren auf ein Fünfundzwanzigstel der Kosten, einen 24-Stunden-Abgleich, eine 20-mal schnellere Anzeigenbereitstellung, einen schnelleren Seitenaufbau, wirkungsvolle Anzeigenformate und ein detailliertes Echtzeit-Reporting.

Adriana Taseva, COO bei AdHash, sagt: 'Vor dem Hintergrund der verschärften Datenvorschriften und der Einschränkung von Drittanbieter-Cookies durch die Browser, spielen kontextbezogene Signale eine immer wichtigere Rolle in der Werbung. Wir freuen uns, dass CoinIX uns unterstützt, kostengünstige, datenschutzorientierte Werbung bereitzustellen, ohne dabei Menschen zu Produkten zu machen."

Susanne Fromm, CEO CoinIX, fügt hinzu: "Das AdHash-Team zeigt, dass Blockchain auch den Advertising Markt revolutionieren und 'fairer" machen kann. Außerdem ermöglicht AdHash Unternehmen deutliche Kosteneinsparungen und respektiert die Privatsphäre."

