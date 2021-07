Die Ausgangslage hat sich mit diesem Anstieg nun massiv verbessert. Denn Moderna kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis heute lag dieses Top bei 261,70 EUR. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen.

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber auf den endgültigen Startschuss warten. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Anleger, die mittel- und langfristig an Moderna glauben, sehen sich hier heute bestätigt.

Fazit: Sind das bei Moderna jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.