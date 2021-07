Bitcoin, Ethereum, Dogecoin – die Achterbahnfahrt geht weiter

Dennoch sind wir positiv gestimmt und davon überzeugt, dass sich die Fundamentaldaten seit Ende Mai auf dem Wege der Erholung befinden. Zur Untermauerung unserer These ist beispielsweise Capital International anzuführen, mit zwei Billionen US-Dollar AuM eine der ältesten Investmentfirmen der Welt. Das Unternehmen erwarb über 10 Prozent der Anteile an MicroStrategy , die wiederum der groesste institutionelle Inhaber von Bitcoin ist. Als erstes börsennotiertes Unternehmen kündigte MicroStrategy Anfang des Jahres an, seine Vorstände in Bitcoin statt in Bargeld für ihre Dienste zu bezahlen.Trotz der Tatsache, dass es auf dem Bitcoin-Markt wahrscheinlich in absehbarer Zeit ruhig bleiben wird, beginnen die Miner wieder online zu gehen, was die nach dem Einbruch nun wieder ansteigende Hash-Rate belegt. Bei 21Shares beobachten wir mit datengesteuerten Analysen unter Verwendung fundamentaler Metriken wie der Hash-Rate genau, wie sich die Zukunft des Kryptomarktes entwickeln wird. Diese Metriken sind unverzichtbare Werkzeuge, um die Entwicklung des Marktes – besonders in Bärenmärkten – zu beobachten.