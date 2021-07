Gute zwei Jahre lang hat sich die Aktie von VeriSign im Bereich der Hürde von 220,00 US-Dollar die Zähne ausgebissen und lief in diesem Zeitraum grob seitwärts. Unterstützung fand der Wert dabei um 180,00 US-Dollar, bis auf den kleinen Ausreißer aus März letzten Jahres auf 148,77 US-Dollar. Schließlich gelang es Ende des ersten Quartals nach wochenlangen Gezerre um 220,00 US-Dollar darüber zu springen und damit ein mittelfristiges Kaufsignal zu aktivieren. Seit zwei Wochen läuft allerdings in der Aktie eine nicht unerwartete Konsolidierung, ausgerechnet diese bietet auf dem Weg zu den übergeordneten Zielen aber eine ausgesprochen günstige Einstiegsgelegenheit.

Pullback läuft

Sollte sich VeriSign im aktuellen Kursbereich von 228,55 US-Dollar stabilisieren und wieder zur Oberseite abdrehen, könnte sogar ein Direktinvestment erfolgen. Sehr wahrscheinlich kommt es aber zu einem Trendbruch und Abgaben auf rund 220,00 US-Dollar. Spätestens von dort an wird aber mit einer erneuten Rallyeaufnahme gerechnet, die mittelfristig in den Bereich des 138,2 % Fibonacci-Retracements um 247,20 US-Dollar aufwärts führen dürfte. Ins bärische Lager wechselt VeriSign dagegen bei einem Wochenschlusskurs unterhalb des EMA 50 bei aktuell 210,92 US-Dollar. In diesem Szenario müssten dann Abschläge auf 200,00 und sogar 180,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.