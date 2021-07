ROIMAX führt eine individuelle Trading-Beratung ein, die für Anfänger geeignet ist

London (ots/PRNewswire) - Neusten Daten zufolge hat das zweite Quartal 2021

einen neuen Höchststand im gesamten Online-Kryptowährungshandelsvolumen

markiert. Infolgedessen sind viele neue Händler in den Kryptowährungshandel

eingestiegen, mit wenig oder gar keiner vorherigen Erfahrung. Aus diesem Grund

hat das globale Online-Handelsunternehmen ROIMAX (https://roimax.io/de/)

angekündigt, dass es aktive Maßnahmen ergreift, um neue Händler besser auf die

einzigartigen Bedingungen und Merkmale dieses Marktes vorzubereiten.



"Was wir erleben, ist eine gefährliche Situation", erklärte der Sprecher von

ROIMAX. "Auf der einen Seite gibt es natürlich eine noch nie dagewesene Anzahl

von Neulingen in diesem Spiel, aber auf der anderen Seite zeigt der Markt immer

noch extreme Volatilität. Die Quintessenz ist, dass das Risiko, Geld zu

verlieren, sehr hoch wird, wenn die Händler nicht vorbereitet sind. Deshalb

unternehmen wir Schritte, um diese Art von Situation zu verhindern, so wie es

jede Handelsmarke tun sollte, die sich um den Erfolg ihrer Kunden bemüht."









Nach Angaben des Unternehmens steht die persönliche Beratung jedem Nutzer offen,

der sie wünscht. Professionelle Business-Analysten führen Trader durch den

Markt, wobei sie sich auf wichtige aktuelle Ereignisse konzentrieren, die den

Markt beeinflussen, und begleiten neue Trader persönlich durch ihre ersten

Wochen des Handels - alles ohne zusätzliche Kosten. Außerdem werden in Zukunft

weitere Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Trader alle Werkzeuge

haben, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein.



"Ich möchte betonen, dass diese Sitzungen zwar darauf abzielen, neuen Händlern

bei der Anpassung an die Krypto-Umgebung zu helfen, aber sie sind sicherlich

auch für erfahrene Händler geeignet, die ihr Wissen auffrischen wollen", fügte

der Sprecher hinzu. "Wir haben das Modell für diese Beratung sorgfältig

entwickelt, und wir bekommen bereits sehr positives Feedback darauf. Wir laden

jeden einzelnen unserer Kunden ein, dieses Angebot zu nutzen."



Über ROIMAX



Gegründet von einer Gruppe von Elite-Finanzspezialisten aus dem

Kryptowährungssektor, gehört ROIMAX (https://roimax.io/de/faq/) derzeit zu den

zuverlässigsten Online-Krypto-Handelsmarken. Das Unternehmen bietet seine

Dienstleistungen weltweit an, in Übereinstimmung mit strengen Anti-Geldwäsche-

und Anti-Betrugsvorschriften. Die Handelsplattform von ROIMAX wurde von

firmeneigenen Ingenieuren entwickelt, wodurch ein schneller und effizienter

Support bei allen auftretenden Problemen jederzeit gewährleistet ist. Der

Support wird auch intern auf einer 24/6-Basis über mehrere Kommunikationskanäle

wie E-Mail, Direktnachrichtendienst und eine Chat-Funktion vor Ort

gewährleistet.



