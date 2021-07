Cartier Resources: Aktie bildet Boden aus, Chance zum Einstieg?

ie Aktie von Cartier Resources musste mit dem sinkenden Goldpreis Federn lassen. Nun könnte der Gold-Developer aus Québec aber ein Doppeltief ausgebildet haben. Das bietet Chancen.

Der kräftige Fall des Goldpreises im Juni hat auch die Aktie von Cartier Resources (0,24 CAD | 0,17 Euro; CA1467721082) hart getroffen. Das Papier musste kräftig Federn lassen und fiel um rund ein Viertel. In den vergangenen Tagen hat der Wert dann ein Doppeltief ausgebildet. Dieses Chartbild haben wir bereits im im November letzten Jahres gesehen. In der Folge konnte der Wert um rund ein Drittel zulegen. Dieses Szenario ist für die kommenden Wochen und Monate nicht ausgeschlossen. Zum einen arbeitet sich der Goldpreis gerade an seine 200-Tage-Linie heran und könnte auch saisonalitätsbedingt wieder zulegen. Zum anderen knallt es kräftig an den Aktienmärkten. In der Regel machen Goldaktien diese Bewegungen zunächst mit, nur um dann die allgemeinen Aktienmärkte in der Folge outzuperformen. Dementsprechend könnte sich bei Cartier Resources nun eine attraktive Channce bieten, die Aktie günstig einzusammeln.

Cartier Resources: Chance auf Übernahme dank der Chimo-Mine

Cartier Resources entwickelt die Chimo-Mine in der kanadischen Provinz Québec, die noch bis 1997 in Produktion war. Für diese historische Mine hat Cartier erst dieses Jahr ein Ressourcenupdate vorgelegt und verfügt dort inzwischen über mehr als 2 Mio. Unzen Gold (siehe hier). Da die Chimo-Mine relativ zügig in Betrieb gehen kann und in einer gut entwickelten Mining-Region liegt, gilt Cartier als Übernahmekandidat. Erst jüngst hatte AngloGold Ashanti mit seiner Übernahmeofferte für Corvus Gold die Übernahme-Saison eingeläutet (mehr hier). In den kommenden Monaten dürfte es bei Cartier Resources zudem weitere Bohrergebnisse geben. Zum Jahreswechsel will dasUnternehmen außerdem eine Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) veröffentlichen. In dieser bekommen Anleger einen Überblick über ein Produktionsszenario auf Chimo.