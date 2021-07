Regenstauf (ots) - Die Nachfrage nach Ferienwohnungen und Ferienhäusern im

Inland boomt, nachdem wieder einige EU-Länder in Risikogebiete eingestuft

wurden. Viele Objekte in beliebten Regionen an der Küste, in Seengebieten oder

den Bergen sind auf Online-Buchungsplattformen rasch ausgebucht. Die Anreise im

eigenen Pkw, der Verbleib im deutschen Gesundheitssystem und eine eigene

Wohneinheit, bei der kein Speisesaal mit anderen Gästen im Hotel geteilt werden

muss, verheißen Sicherheit in einer von Corona geprägten Zeit. Wer darüber

nachdenkt, seine vorhandene Ferienwohnung zu vermieten, sollte über die

steuerlichen Aspekte genauso Bescheid wissen wie über die speziellen

Corona-Auflagen im Bundesland des Feriendomizils.



Wird eine Ferienunterkunft vermietet, ist das meist eine private Angelegenheit

und nicht automatisch ein Gewerbe. Jeder darf seinen privaten Besitz verwalten

und damit Geld erwirtschaften. Dabei ist es maßgeblich, in welchem Umfang

vermietet wird, wie hoch die Mieteinkünfte sind und ob der Vermietung eine

Gewinnerzielungsabsicht zugrunde liegt.









Wird die vorhandene Ferienwohnung in erster Linie selbst genutzt oder nur ab und

zu vermietet, sieht das Finanzamt dies normalerweise als Liebhaberei, also als

reine Privatangelegenheit an. In diesem Fall bleiben die Mieteinnahmen

steuerfrei und der Eigentümer kann vollständig darüber verfügen. Den Fiskus

interessieren weder die Einnahmen noch die Ausgaben des Eigentümers. Die

Anschaffungskosten können ebenso wenig steuerlich abgeschrieben werden, wie

entstandene Verluste. Die üblichen Posten von Privathaushalten bei der

Einkommensteuererklärung können natürlich steuerlich geltend gemacht werden.

Dazu zählen die Steuerermäßigungen für Handwerkerkosten oder haushaltsnahe

Dienstleistungen.



Vermietung als Steuersparmodell



Wer alle möglichen Ausgaben im Zusammenhang mit der Immobilie als Werbungskosten

geltend machen möchte, muss dem Finanzamt glaubhaft machen, dass die Wohnung

fast ausschließlich vermietet wird. Dies ist plausibel, wenn eine Eigennutzung

vertraglich ausgeschlossen wird. Verträge können z.B. mit einem Verwalter oder

einer Agentur geschlossen werden. Muss der Vermieter in der Wohnung

Schönheitsreparaturen durchführen, darf er vorübergehend darin wohnen, aber nur

solange die Arbeiten andauern. Liegt die zu vermietende Einliegerwohnung im Haus

des Eigentümers, ist nachzuweisen, dass der Eigentümer diese nicht benötigt.

Dies kann angenommen werden, wenn die selbst bewohnte Wohnung von der Größe her

für den Eigentümer und seine Familie ausreichend ist. Seite 2 ► Seite 1 von 3



