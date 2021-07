Inca One berichtet Rekordproduktion für Juni

Nach den Rekordlieferungen und dem Produktionsrekord des vorhergehenden Monats Mai verzeichnete das Unternehmen ein weiteres bestes Monatsergebnis mit der Verarbeitung von 5.183 Tonnen goldhaltigen Materials im Juni 2021. Dies stellt eine Steigerung um 46 % gegenüber dem Vormonat Mai und eine Steigerung um 37 % gegenüber dem bisherigen besten Ergebnis für den Monat Juni dar (3.774 Tonnen wurden im Juni 2019 verarbeitet). Dies ist auch das höchste Verarbeitungsergebnis des Unternehmens seit Dezember 2019 (5.177 Tonnen). In diesem vergangenen Monat Juni verarbeitete das Unternehmen durchschnittlich 173 Tonnen pro Tag (Tonnes per day, „TPD“).

Jetzt, nach Ablauf des halben Jahres, bemüht sich das Unternehmen um weiteres Betriebskapital, um den Einkauf von Erz in den historisch gesehen produktionsstärksten Monaten August bis Dezember zu erhöhen.

Zur Verdeutlichung der oben beschriebenen Ergebnisse, zeigt die Tabelle unten die letzten vier Verarbeitungsmonate seit Erhalt der Gold-Vorauszahlungsfazilität (siehe Pressemeldung vom 16. März 2021) (https://www.irw-press.com/de/news/inca-one-sichert-sich-gold-pre-payme ...) von OCIM Precious Metals:

„Wie bereits früher berichtet, bleibt unsere Produktion hinter der Erzlieferung zurück, und die Produktionsergebnisse dieses vergangenen Monats Juni sind das direkte Ergebnis unserer Rekordlieferungen im Mai“, erläuterte Edward Kelly, President, und CEO von Inca One. „Wir haben wieder einmal bewiesen, dass höheres Arbeitskapital direkt zu höheren Verarbeitungszahlen und damit zur Produktionssteigerung und positivem Cashflow führt“.

Über Inca One

Inca One Gold Corp. ist ein an der TSX-V notierter Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Goldmineralverarbeitungsanlagen in Peru betreibt. Das Unternehmen hat über 92.000 Unzen Gold produziert und in den ersten sechs Betriebsjahren einen Umsatz von über 125 Millionen US-Dollar erzielt. Inca One wird von einem erfahrenen und qualifizierten Managementteam geleitet, das das Unternehmen als vertrauenswürdigen Marktführer bei der Betreuung von behördlich genehmigten Kleinbergbaubetrieben in Peru etabliert hat. Peru ist der siebtgrößte Goldproduzent der Welt und sein kleiner Bergbausektor wird von Regierungsbeamten auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Inca One verfügt in seinen beiden voll integrierten Anlagen, Chala One und Kori One, über eine genehmigte Betriebskapazität von insgesamt 450 Tonnen pro Tag. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.incaone.com.