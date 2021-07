Scalable nimmt Derivate an Bord

Scalable Capital ergänzt sein Anlageuniversum im Neo-Broker um rund 300.000 Produkte und bietet den börslichen Handel in Derivaten von HypoVereinsbank onemarkets und zwei weiteren Partnern an. Die Trading-Flatrate ermöglicht somit noch deutlich erweiterte Investitionsmöglichkeiten bei gleichem Preis. Eine Angemessenheitsprüfung, Webinare und umfangreiche Informationsangebote runden das Angebot ab.

Scalable Capital, schnell wachsender Online-Broker und Europas größter digitaler Vermögensverwalter, geht den nächsten Schritt auf dem Weg zu Europas führender digitaler Investmentplattform und erweitert sein Produktportfolio im Broker um Derivate. Kundinnen und Kunden können ab sofort mit Zertifikaten, Optionsscheinen oder anderen Hebelprodukten des Kooperationspartners HypoVereinsbank onemarkets sowie zwei weiteren Emittenten handeln. Zu dem bestehenden Anlageuniversum des Scalable Brokers von rund 10.000 Aktien, ETFs, ETPs und Fonds kommen nun mehr als 300.000 Derivate neu hinzu – im „PRIME Broker” Gebührenmodell bei gleichbleibend günstiger Trading-Flatrate ab 2,99 Euro im Monat bei Einzeltrades. Scalable Capital bietet damit das breiteste Flatrate-Angebot für Derivate in Deutschland an. Alternativ können Kundinnen und Kunden die neuen Produkte im Preismodell „FREE Broker” für 0,99 Euro pro Trade handeln.

„Die Nachfrage nach einem großen Spektrum an günstig handelbaren Derivaten war hoch – jetzt haben wir geliefert”, sagt Erik Podzuweit, Co-Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital. „Der Derivate-Launch ist mit Abstand die größte Produkterweiterung seit dem Start des Brokers vor nur einem Jahr. Aktive und erfahrene Privatanlegerinnen und Privatanleger können damit noch besser ihre individuellen Investmentstrategien umsetzen. Mit der Einführung des Derivatehandels machen wir einen weiteren großen Schritt, um Europas führende digitale Investmentplattform zu werden.“

Der Kauf und Verkauf von Derivaten erfolgt wie gewohnt schnell, einfach und digital über die Scalable Capital App oder über die Desktop-Version. Nutzerinnen und Nutzer erhalten dort alle Derivatekurse in Echtzeit und umfassende Detailinformationen zu den Produkten. Auch die Trades werden über die elektronische Handelsplattform gettex der Börse München ausgeführt und unterliegen damit dem Regelwerk und der unabhängigen Handelsüberwachung einer öffentlich-rechtlichen Börse.

Das Derivate-Angebot richtet sich vor allem an erfahrene Anlegerinnen und Anleger, die ihre Geldanlage selbst in die Hand nehmen. Daher führt das Unternehmen vor dem ersten Derivate-Trade eine Angemessenheitsprüfung durch. Überprüft werden neben dem Kenntnisstand auch die Erfahrungen der Kundinnen und Kunden. Damit die Kundinnen und Kunden die Funktionsweise und Risiken der verschiedenen Produkte besser verstehen können, bietet Scalable Capital ab dem Start des Angebots weitreichende Informationen zum Handel mit Derivaten in Form von Videos, Blogartikeln, Podcasts oder Webinaren an.

Erik Haubold, Managing Director und Head of Private Investor Products Central Europe bei HypoVereinsbank onemarkets freut sich auf die Zusammenarbeit: „Scalable Capital gehört zu einem der wachstumsstärksten FinTechs in Europa. Daher freuen wir uns sehr, dass Anlegerinnen und Anleger dort zukünftig unsere Zertifikate und Optionsscheine kostenfrei handeln können.“

Mit dem Online-Broker von Scalable Capital können Kundinnen und Kunden Aktien, ETFs, ETPs, Fonds und Derivate handeln. Im Modell „Free Broker“ ist die Einrichtung eines Aktien- oder ETF-Sparplans gebührenfrei, auch für die Depotführung fallen keine Gebühren an. Für jeden weiteren Trade fallen 0,99 Euro an.

Das Modell „PRIME Broker“ bietet für eine monatliche Flatrate von 2,99 Euro unbegrenzt viele Trades und beliebig viele Aktien- und ETF-Sparpläne. Dabei stehen den Kunden sämtliche in Deutschland handelbaren ETFs aller ETF-Anbieter zur Verfügung. Die Abrechnung der Leistung erfolgt jährlich. Das Modell „PRIME Broker flex“ für 4,99 Euro pro Monat bietet denselben Leistungsumfang wie der „PRIME Broker“, allerdings erfolgt hier die Abbuchung der Gebühren monatlich.

Quelle: Pressemitteilung