American Express mit Trendbruch

Zwischen März letzten Jahres und Anfang Juli lief es für die American Express-Papiere wie am Schnürchen gezogen, der Wert konnte von 67,00 auf 174,76 US-Dollar zulegen und damit ein erstes mittelfristiges Ziel klar übertreffen. Doch in der abgelaufenen Woche setzten bereits signifikante Gewinnmitnahmen ein, Anfang dieser Woche fiel American Express sogar aus seinem mittelfristigen Aufwärtstrend heraus. Damit liegt per saldo ein Verkaufssignal vor, dieses können Investoren kurzzeitig auf der Unterseite handeln oder aber bereiten sich auf einem tieferen Kursniveau auf Long-Positionen vor.

Gesunder Pullback gestartet

Aufgrund der anhaltend hohen Volatilität an den Aktienmärkten sollte erst noch ein klarer Wochenschlusskurs unterhalb des gebrochenen Aufwärtstrends abgewartet werden. Nur das ließe mit höherer Wahrscheinlichkeit weitere Abschläge auf 160,00 und darunter die Unterstützung um 151,46 US-Dollar aufkommen und würde sich für ein entsprechendes Short-Investment anbieten. Ein dynamischer Kursanstieg zurück über 168,60 US-Dollar könnte dagegen zu einem Gipfelsturm und Test von 174,76 US-Dollar führen. Für den Anfang sollten nur kleinere Handelspositionen in Betracht gezogen werden.