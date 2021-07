Bain-Report zum globalen Energie- und Rohstoffmarkt / Mit überzeugender ESG-Strategie Investoren zurückgewinnen

München/Zürich (ots) -



- Immer mehr Kapitalgeber meiden den Energie- und Rohstoffsektor

- Seit 2015 haben die fünf größten Öl- und Gasproduzenten rund 200 Milliarden

US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren

- Eine erfolgreiche Nachhaltigkeitswende gelingt nur gemeinsam mit den

etablierten Branchenkonzernen

- Vier Maßnahmen helfen Energie- und Rohstoffkonzernen, Investoren und

Kundenunternehmen für sich einzunehmen



Klimawandel, Energiewende, Kapitalmangel: Dem Energie- und Rohstoffsektor stehen

gravierende Umwälzungen bevor. Insbesondere Versorger, Öl- und Gasproduzenten,

Chemiekonzerne sowie Bergbauunternehmen müssen sich und ihr Geschäftsmodell zum

Teil neu erfinden. Denn viele Investoren wenden sich von der Branche ab. Der

Anteil des Energie-, Rohstoff- und Industriesektors am Börsenindex S&P 500 etwa

ist bis Ende 2020 auf 16 Prozent gefallen. Im Jahr 2010 hatte er noch bei 30

Prozent gelegen. Allein die fünf führenden Öl- und Gasproduzenten verloren seit

2015 insgesamt rund 200 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Das hat

die erste Auflage des "Global Energy and Natural Resources Report 2021:

Navigating the Energy Transition" der internationalen Unternehmensberatung Bain

& Company ergeben.







Rohstoffkonzernen klargemacht, dass beim Thema Nachhaltigkeit Stillstand keine

Option mehr ist", erklärt Bain-Partner Michael Staebe, der die Praxisgruppen

Industriegüter und -services sowie Energiewirtschaft in der DACH-Region leitet.

"Dennoch sind deren Erfahrung, Kompetenzen und wirtschaftliche Bedeutung einfach

unverzichtbar, um die Energiewende zu meistern." Für die Marktführer gelte es

eine Vorreiterroller einzunehmen, was Ökobilanz und das Vorantreiben von

Innovationen anbelange. Darüber hinaus müssten sie eine glaubwürdige

ESG-Strategie verfolgen und so Investoren von sich überzeugen.



Kapitalmobilisierung ist kein leichtes Unterfangen



Eine Analyse der Kosten und Komplexität der Emissionsreduktion offenbart, in

welchen Sektoren die größten Potenziale in Europa liegen. So ist der CO2-Ausstoß

bei der Energieerzeugung beispielsweise vergleichsweise hoch. Zugleich sind hier

die erforderlichen Technologien zur Reduzierung der Emissionen aber oft schon

erprobt und die Mittel für die nötigen Investitionen - abhängig von den

jeweiligen regulatorischen Rahmenbedingungen - relativ einfach zu heben

(Abbildung).



